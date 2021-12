Vaccino 5-11 anni Lombardia, Bertolaso: “Anche il giorno di Natale” (Di giovedì 9 dicembre 2021) ”La Lombardia è pronta a vaccinare i bambini”. E’ quanto ha detto a TeleLombardia il consulente per la campagna vaccinale della Lombardia, Guido Bertolaso, specificando che le immunizzazioni si faranno Anche nel giorno di Natale. “Questo pomeriggio abbiamo fatto una riunione con tutti i direttori delle Ats e delle Asst e abbiamo definito nel dettaglio quello che sarà il piano di vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni”. ”Siamo consapevoli -ha detto in un’intervista per il programma Iceberg Lombardia- che è la vaccinazione più difficile, più delicata, più complessa e quindi abbiamo immaginato in ogni provincia un grande centro vaccinale dedicato ai bambini con Anche un ambiente più favorevole, più tranquillo, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 dicembre 2021) ”Laè pronta a vaccinare i bambini”. E’ quanto ha detto a Teleil consulente per la campagna vaccinale della, Guido, specificando che le immunizzazioni si farannoneldi. “Questo pomeriggio abbiamo fatto una riunione con tutti i direttori delle Ats e delle Asst e abbiamo definito nel dettaglio quello che sarà il piano di vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11”. ”Siamo consapevoli -ha detto in un’intervista per il programma Iceberg- che è la vaccinazione più difficile, più delicata, più complessa e quindi abbiamo immaginato in ogni provincia un grande centro vaccinale dedicato ai bambini conun ambiente più favorevole, più tranquillo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anni Covid e il boom di contagi: è corsa alla terza dose. Pfizer: "Booster protegge dalla variante Omicron" Uno scarto di 11 anni. Ad ogni modo, al di là degli 'irriducibili', un po' in tutta Italia si è ... sono arrivate Pfizer e Biontech che hanno garantito che gli anticorpi introdotti dal loro vaccino ' ...

Covid, in Friuli Venezia Giulia su 720 focolai ben 109 sono nelle scuole: più di 200 casi tra Udine e Pordenone Leggi anche Vaccino per i bambini dai 5 agli 11 anni, cosa sappiamo su efficacia e sicurezza in dieci domande e risposte

Vaccino Covid. Magrini (Aifa): “Possibili richiami annuali” Magrini ha affrontato anche il tema della vaccinazione per la fascia 5 -11 anni che partirà a breve. “La valutazione delle reazioni ai vaccini Covid avviene da uno scambio di informazioni a livello ...

Novavax, vaccino a base proteica (con spike) «verso l'ok»: come funziona per rafforzare le risposte immunitarie Per proteggersi dal Covid, presto sarà possibile contare sull’efficacia di un nuovo vaccino. L’ente regolatorio europeo a breve autorizzerà infatti Novavax, un altro ...

