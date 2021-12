Vaccini, l’Italia a 100 milioni di dosi somministrate. Preoccupa carenza Pfizer. Costa: “Non abbiamo problema scorte” (Di giovedì 9 dicembre 2021) l’Italia raggiunge quota 100 milioni di dosi somministrate. Le persone che ne hanno ricevuta almeno una corrispondono all’87,91% della popolazione over 12. Quelli che hanno completato il ciclo sono invece pari all’84,86%. Nelle scorse ore si è inoltre verificato un sorpasso di Moderna su Pfizer: tra il novembre e il 5 dicembre, infatti, sono state inoculate circa un milione e 349mila dosi del primo vaccino su un totale di circa tre milioni. Tra lunedì e martedì le somministrazioni del composto sono state 551mila, contro le 469mila di Pfizer. Non era mai successo prima. Una possibile spiegazione potrebbe stare nelle scorte: su 5,4 milioni di dosi rimaste, più di 3 milioni sono di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021)raggiunge quota 100di. Le persone che ne hanno ricevuta almeno una corrispondono all’87,91% della popolazione over 12. Quelli che hanno completato il ciclo sono invece pari all’84,86%. Nelle scorse ore si è inoltre verificato un sorpasso di Moderna su: tra il novembre e il 5 dicembre, infatti, sono state inoculate circa un milione e 349miladel primo vaccino su un totale di circa tre. Tra lunedì e martedì le somministrazioni del composto sono state 551mila, contro le 469mila di. Non era mai successo prima. Una possibile spiegazione potrebbe stare nelle: su 5,4dirimaste, più di 3sono di ...

