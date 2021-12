Vaccinazioni | target superato | in media 460mila al giorno nell’ultima settimana

(Di giovedì 9 dicembre 2021) L’obiettivo indicato dal commissario per l’emergenza Figliuolo, in una circolare indirizzata a fine novembre alle Regioni, è di unadi 400mila dosi giornaliere nel periodo 1-12 dicembre

... anche in vista dell'inizio delleper la fascia 5 - 11 anni (dal 16 dicembre) che ...5 milioni di somministrazioni, mezzo milione in più rispetto alindicato, che ha permesso di ...... anche in vista dell'inizio delleper la fascia 5 - 11 anni (dal 16 dicembre) che ...5 milioni di somministrazioni, mezzo milione in più rispetto alindicato, che ha permesso di ...Il commissario Francesco Paolo Figliuolo tranquillizza le Regioni: le dosi di vaccino saranno sufficienti a vaccinare tutti. "Le ...CoV - 2/COVID - 19, tenendo in considerazione le priorità già definite nel documento Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS - CoV - 2/COVID - 19 , di cui al DM del 1 ...