Usa, la setta QAnon del ‘Messia’ Protzman che preoccupa Dallas: tra reincarnazioni di Gesù, profezie sui Kennedy e pensieri suicidi (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Io sono Gesù Cristo!”. Mentre il 58enne Michael Brian Protzman di Seattle, ex esperto di demolizioni, si proclama reincarnazione del Messia, qualcuno, nella piccola folla che lo attornia, sviene. “Quando l’ho guardato, mi è sembrato di guardare Dio. È stato molto potente”, dirà più tardi, dopo aver ripreso i sensi, Randell Moody, un rapper che online si fa chiamare Pryme Minister. Da un mese ormai, Moody ospita nella sua proprietà, poco fuori Dallas, in Texas, una parte del gruppo di Protzman, complottisti di QAnon convenuti sul luogo dell’omicidio di John Fitzgerald Kennedy per assistere all’annunciata resurrezione di suo figlio John Junior, morto in un incidente aereo nel 1999. La maggior parte di loro soggiorna, invece, allo Hyatt Hotel di Dallas, dove si muovono a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Io sonoCristo!”. Mentre il 58enne Michael Briandi Seattle, ex esperto di demolizioni, si proclama reincarnazione del Messia, qualcuno, nella piccola folla che lo attornia, sviene. “Quando l’ho guardato, mi è sembrato di guardare Dio. È stato molto potente”, dirà più tardi, dopo aver ripreso i sensi, Randell Moody, un rapper che online si fa chiamare Pryme Minister. Da un mese ormai, Moody ospita nella sua proprietà, poco fuori, in Texas, una parte del gruppo di, complottisti diconvenuti sul luogo dell’omicidio di John Fitzgeraldper assistere all’annunciata resurrezione di suo figlio John Junior, morto in un incidente aereo nel 1999. La maggior parte di loro soggiorna, invece, allo Hyatt Hotel di, dove si muovono a ...

fattoquotidiano : Usa, la setta QAnon del ‘Messia’ Protzman che preoccupa Dallas: tra reincarnazioni di Gesù, profezie sui Kennedy e… - pier2856 : RT @g_effe: Per fortuna non guardo LA7 perché altrimenti avrei già distrutto i ricevitori. È ormai sotto gli occhi di tutti la concentrazio… - g_effe : Per fortuna non guardo LA7 perché altrimenti avrei già distrutto i ricevitori. È ormai sotto gli occhi di tutti la… -