USA, approvata legge contro la Cina: in ballo la repressione degli Uiguri (Di giovedì 9 dicembre 2021) Continua il confronto a distanza tra Stati Uniti e Cina: questa volta sul tavolo torna il dibattito sugli Uiguri, minoranza musulmana brutalmente repressa nello Xinjiang Dopo un primo passaggio al Senato, anche a Capitol Hill è stato approvato un progetto di legge per condannare e attuare sanzioni e blocchi nei confronti della Cina, a causa della campagna di repressione del governo asiatico nei confronti della minoranza musulmana degli Uiguri. Tema di profonda rilevanza umanitaria e politica, il trattamento brutale nei confronti della minoranza uigura nello Xinjiang ha sollevato non poche polemiche contro la Cina e alimentato nuove riflessioni su pratiche di reclusione ritenute in disuso ma di profonda attualità. Per questa ...

