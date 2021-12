Uomini e Donne, volano botte tra Armando Incarnato e Marika Geraci: cosa si sono detti (Di giovedì 9 dicembre 2021) Litigio inaspettato tra Armando Incarnato e Marika Geraci nella puntata odierna di "Uomini e Donne". I due si sono frequentati per un po', ma poi, dopo alcuni litigi, hanno deciso di porre fine alla loro relazione. Tuttavia, la signora romana ci ha ripensato dopo qualche tempo e, per sorprendere Armando, gli ha fatto una visita a sorpresa nella sua città, Napoli. "L'ho chiamato appena arrivato in stazione e non mi ha risposto. Quando gli ho detto che ero a Napoli via messaggio, ha detto che era impegnato". Armando ha ribattuto, affermando di aver raggiunto la dama successivamente ma ciò non è bastato per calmare la Geraci. “Sei un cafone e il tuo comportamento è pessimo perché mi hai lasciata da sola!” Malika, che era ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 9 dicembre 2021) Litigio inaspettato tranella puntata odierna di "". I due sifrequentati per un po', ma poi, dopo alcuni litigi, hanno deciso di porre fine alla loro relazione. Tuttavia, la signora romana ci ha ripensato dopo qualche tempo e, per sorprendere, gli ha fatto una visita a sorpresa nella sua città, Napoli. "L'ho chiamato appena arrivato in stazione e non mi ha risposto. Quando gli ho detto che ero a Napoli via messaggio, ha detto che era impegnato".ha ribattuto, affermando di aver raggiunto la dama successivamente ma ciò non è bastato per calmare la. “Sei un cafone e il tuo comportamento è pessimo perché mi hai lasciata da sola!” Malika, che era ...

