Uomini e Donne, Vasco Rossi omaggia il cavaliere 91enne: il video conquista i fan (Di giovedì 9 dicembre 2021) Alessandro, vivace 91enne protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, ha ammesso subito i suoi gusti musicali durante il programma di Maria De Filippi: “Rose rosse? No, a me piace Vasco Rossi, tutta un’altra canzone” ha... Leggi su europa.today (Di giovedì 9 dicembre 2021) Alessandro, vivaceprotagonista del Trono Over di, ha ammesso subito i suoi gusti musicali durante il programma di Maria De Filippi: “Rose rosse? No, a me piace, tutta un’altra canzone” ha...

Advertising

robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - Montecitorio : #9dicembre 1977 - il Parlamento italiano approva la legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia… - CarloVerdelli : 7 ministre contro la violenza sulle donne. Bene. Ma tutto il governo, uomini compresi, dovrebbe mettere la faccia p… - marioricciard18 : RT @letipezz: Se siete uomini leggetevi questo thread così capite come le donne vivono la vita adottando l’atteggiamento mentale di un Jaso… - melinoae : Ma poi MAGARI gli uomini diventassero oppressi a causa del femminismo MAGARI si ridimensionassero a causa del femmi… -