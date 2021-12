Uomini e Donne, una star della musica italiana fa gli auguri di compleanno ad un protagonista del programma! (Di giovedì 9 dicembre 2021) La star del rock Vasco Rossi ha voluto fare dei particolari e inaspettati auguri ad un personaggio iconico della trasmissione Uomini e Donne. Il dating-show di Canale 5, come è noto, ospita protagonisti di ogni età. Con la fusione del Trono Classico e il Trono Over inoltre, anche i giovani hanno avuto modo di interfacciarsi con i più adulti. Tra i protagonisti e i veterani del programma di Maria De Filippi, spicca sicuramente Alessandro Rausa, ex sarto pugliese. La sua partecipazione a Uomini e Donne per lui significa dimostrare di poter trovare l’amore a tutte le età. Oggi, Rausa compie ben 91 anni e Vasco Rossi ha voluto omaggiarlo attraverso un post sul suo profilo Instagram che sicuramente è stato apprezzatissimo dal diretto interessato. L’autrice del dating-show e ... Leggi su isaechia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ladel rock Vasco Rossi ha voluto fare dei particolari e inaspettatiad un personaggio iconicotrasmissione. Il dating-show di Canale 5, come è noto, ospita protagonisti di ogni età. Con la fusione del Trono Classico e il Trono Over inoltre, anche i giovani hanno avuto modo di interfacciarsi con i più adulti. Tra i protagonisti e i veterani del programma di Maria De Filippi, spicca sicuramente Alessandro Rausa, ex sarto pugliese. La sua partecipazione aper lui significa dimostrare di poter trovare l’amore a tutte le età. Oggi, Rausa compie ben 91 anni e Vasco Rossi ha voluto omaggiarlo attraverso un post sul suo profilo Instagram che sicuramente è stato apprezzatissimo dal diretto interessato. L’autrice del dating-show e ...

