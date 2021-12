Uomini e Donne, Marika delusa da Armando Incarnato: “Meriti di stare solo” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo la pausa festiva del mercoledì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, Uomini e Donne torna su Canale 5 con una nuova puntata. Il programma condotto da Maria De Filippi vede Armando Incarnato al centro dello studio. Il cavaliere partenopeo è uscito con Elena, ma il colpo di scena non è la nuova frequentazione quanto una “vecchia” … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo la pausa festiva del mercoledì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata,torna su Canale 5 con una nuova puntata. Il programma condotto da Maria De Filippi vedeal centro dello studio. Il cavaliere partenopeo è uscito con Elena, ma il colpo di scena non è la nuova frequentazione quanto una “vecchia” … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - Montecitorio : #9dicembre 1977 - il Parlamento italiano approva la legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia… - CarloVerdelli : 7 ministre contro la violenza sulle donne. Bene. Ma tutto il governo, uomini compresi, dovrebbe mettere la faccia p… - LucaRos65722825 : Le donne tradiscono come gli uomini,solo che si vantano meno. - _postmalore : @mesonorotta @giovwastaken Ma se manco puoi vedere il citato dai.Capisco che leggere sto tweet possa far incazzare… -