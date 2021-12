Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 9/12/21 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Oh, pazzeeeeeeeeeeesco, guarda caso proprio ora che il web iniziava a rumoreggiare insistentemente sul fatto che Armando Incarnato stesse a Uomini e Donne nel ruolo di opinionista senza aver uno straccio di frequentazione con nessuna da non si sa quante settimane, ecco che, voilà, Army piazza a centro studio una semi sconosciuta a caso che si è scarrozzato a Napoli negli ultimi giorni per poter venire a raccontarcelo in trasmissione! Incredibili le coincidenze, oh. Sul confronto tra lui e Marika Geraci faccio tutte le fatiche del mondo a prendere le parti di qualcuno, se esistesse una mega botola sotto gli Elios la avrei aperta per entrambi alla seconda parola pronunciata. Lui si riconferma il cafone che ha più volte dimostrato di essere, e davvero ormai su Armando non riesco più ad esprimermi perché tutti gli insulti non passibili di querela penso di ... Leggi su isaechia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Oh, pazzeeeeeeeeeeesco, guarda caso proprio ora che il web iniziava a rumoreggiare insistentemente sul fatto che Armando Incarnato stesse anel ruolo di opinionista senza aver uno straccio di frequentazione con nessuna da non si sa quante settimane, ecco che, voilà, Army piazza a centro studio una semi sconosciuta a caso che si è scarrozzato a Napoli negli ultimi giorni per poter venire a raccontarcelo in trasmissione! Incredibili le coincidenze, oh. Sul confronto tra lui e Marika Geraci faccio tutte le fatiche del mondo a prendere le parti di qualcuno, se esistesse una mega botola sotto gli Elios la avrei aperta per entrambi alla seconda parola pronunciata. Lui si riconferma il cafone che ha più volte dimostrato di essere, e davvero ormai su Armando non riesco più ad esprimermi perché tutti gli insulti non passibili di querela penso di ...

