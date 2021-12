Uomini e Donne, anticipazioni: Roberta sceglierà la prossima settimana (Di venerdì 10 dicembre 2021) Uomini e Donne, anticipazioni. Nell’ultima registrazione la tronista Roberta Giusti ha annunciato che settimana prossima farà la sua scelta. Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, quella di mercoledì 7 dicembre. La tronista Roberta Giusti non ha ancora fatto la sua attesissima scelta, ma ha annunciato che la effettuerà la prossima settimana. La Giusti Leggi su 2anews (Di venerdì 10 dicembre 2021). Nell’ultima registrazione la tronistaGiusti ha annunciato chefarà la sua scelta. Arrivano ledell’ultima registrazione di, quella di mercoledì 7 dicembre. La tronistaGiusti non ha ancora fatto la sua attesissima scelta, ma ha annunciato che la effettuerà la. La Giusti

Advertising

robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - Montecitorio : #9dicembre 1977 - il Parlamento italiano approva la legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia… - ispionline : #Scholz prende il testimone da #Merkel, uscita di scena dopo 16 anni di governo. Il leader socialdemocratico guida… - asuddipaperino : RT @catlatorre: Varie donne chiedono a Trenord vagoni di testa riservati alle donne, per proteggersi da eventuali aggressioni. Capisco lo… - conduselamello_ : @orchinwondeland infatti io non sto parlando di soleil, sto parlando delle donne qua su twitter che fanno le femmin… -