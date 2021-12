Uomini e Donne, anticipazioni 9 dicembre 2021: nuovi corteggiatori per Ida Platano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Torna l’appuntamento del pomeriggio di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Oggi al centro dello studio torna Ida Platano, bellissima come sempre. La dama ancora non si è del tutto ripresa dalla situazione con Diego. In arrivo nuovi corteggiatori per lei, finalmente avrà fortuna? Chi altro troverà spazio nella puntata di oggi? Ultimi aggiornamenti su Ida Platano La bellissima dama non è stata molto fortunata fino a oggi. Tanti i suoi pretendenti, ma ogni volta la situazione finiva per sfumare e lei si ritrovava punto e da capo, alla ricerca dell’amore. Sembrava che la sua ricerca fosse finita con Diego, ma, quando la dama gli ha proposto di lasciare lo studio, Diego non si è sentito pronto. Inutili i tentativi successivi del cavaliere di riparare a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 dicembre 2021) Torna l’appuntamento del pomeriggio di Canale 5 con, il dating show più amato e seguito di sempre. Oggi al centro dello studio torna Ida, bellissima come sempre. La dama ancora non si è del tutto ripresa dalla situazione con Diego. In arrivoper lei, finalmente avrà fortuna? Chi altro troverà spazio nella puntata di oggi? Ultimi aggiornamenti su IdaLa bellissima dama non è stata molto fortunata fino a oggi. Tanti i suoi pretendenti, ma ogni volta la situazione finiva per sfumare e lei si ritrovava punto e da capo, alla ricerca dell’amore. Sembrava che la sua ricerca fosse finita con Diego, ma, quando la dama gli ha proposto di lasciare lo studio, Diego non si è sentito pronto. Inutili i tentativi successivi del cavaliere di riparare a ...

