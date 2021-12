Unicredit, 16 miliardi di euro agli azionisti nei prossimi tre anni. Il titolo decolla in borsa (Di giovedì 9 dicembre 2021) Soldi agli azionisti e licenziamenti fanno volare il titolo Unicredit (+ 11%). Presentando il piano industriale l’amministratore delegati del gruppo Andrea Orcel ha annunciato che da qui al 2024 arriveranno ai soci circa 16 miliardi di euro. Solo per il 2022 è prevista la distribuzione di 3,7 miliardi di euro, composta al 30% da un dividendo cash e per il rimanente dal riacquisto di azioni proprie (un modo per alzarne il valore e premiare dunque chi già le possiede, ndr). Unicredit intende portare il suo Rote (Return on tangible equity, in sostanza la capacità di generazione di utili, ndr) dall’attuale 7,9% al 10%. Orcel parla poi di 1.500 nuove assunzioni, non fa invece menzione e non smentisce i 3mila esuberi che vanno ad aggiungersi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Soldie licenziamenti fanno volare il(+ 11%). Presentando il piano industriale l’amministratore delegati del gruppo Andrea Orcel ha annunciato che da qui al 2024 arriveranno ai soci circa 16di. Solo per il 2022 è prevista la distribuzione di 3,7di, composta al 30% da un dividendo cash e per il rimanente dal riacquisto di azioni proprie (un modo per alzarne il valore e premiare dunque chi già le possiede, ndr).intende portare il suo Rote (Return on tangible equity, in sostanza la capacità di generazione di utili, ndr) dall’attuale 7,9% al 10%. Orcel parla poi di 1.500 nuove assunzioni, non fa invece menzione e non smentisce i 3mila esuberi che vanno ad aggiungersi ...

