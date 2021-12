Un’altra donna accusa di violenze Enrico Varriale

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Nuovi guai in vista per: il volto di Rai Sport, che sta già affrontando un procedimento per ledenunciate da unacon la quale si frequentava, ora vieneto dapersona, la sua compagna storica, che sostiene anch’essa di essere stata picchiata dal giornalista. I fatti risalirebbero a ieri sera intorno alle 22.30, quando la– non riuscendo a entrare in contatto con lui – avrebbe bussato alla porta della sua abitazione, dalle parti di ponte Milvio. Trovandolo con, invitata per cena, la situazione sarebbe sfociata in un litigio, culminato nel peggiore dei modi, conche avrebbe alzato le mani sulla fidanzata. Entrambi hanno poi chiamato le forze ...