Una Vita, anticipazioni oggi 9 dicembre: problemi per Lolita (Di giovedì 9 dicembre 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 9 dicembre 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Antonito sta facendo arrabbiare sia il padre Ramon sia la moglie Lolita. Dopo essere stato eletto deputato si sta approfittando della sua notorietà. Lolita è furiosa. Intanto un rapinatore entra nella sua bottega e spaventa lei, Carmen e Susana. Ramon, il padre di Antonito, non Leggi su solodonna (Di giovedì 9 dicembre 2021)“Una”, puntata del 92021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Antonito sta facendo arrabbiare sia il padre Ramon sia la moglie. Dopo essere stato eletto deputato si sta approfittando della sua notorietà.è furiosa. Intanto un rapinatore entra nella sua bottega e spaventa lei, Carmen e Susana. Ramon, il padre di Antonito, non

Advertising

meb : #AungSanSuuKyi rischia una condanna alla carcerazione a vita per un processo politico. La sua vera colpa è aver com… - RobertoBurioni : Chi presenta dati di neutralizzazione in questo modo dimostra una sola cosa: di non capire assolutamente nulla di v… - emergenzavvf : Tre anni fa la terribile notte di Corinaldo (AN) in cui cinque adolescenti e una giovane madre persero la vita. Il… - MissLemon79 : Io ho capito una cosa nel corso di questi ultimi due anni... che, anche se mio figlio è l'amore grande della mia vi… - NessunaCorrelaz : RT @evavola: Leggo tanti che se ne fregano di non poter uscire al ristorante o altrove. A me invece rode parecchio. Avevo una vita sociale… -