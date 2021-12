Una vita, anticipazioni 9 dicembre: Felicia inveisce contro Susana (Di giovedì 9 dicembre 2021) Felicia avrà una reazione molto forte nei confronti di Susana. Le anticipazioni Una vita di oggi, giovedì 9 novembre 2021, ci dicono che la donna non sopporterà più i commenti velenosi dell'ex sarta riguardo il suo matrimonio con Marcos e su Camino ed inveirà contro di lei. Nel frattempo, un ladro entrerà nella bottega terrorizzando Lolita, Carmen e Susana mentre Alodia avrà paura della nave. Infine, Antoñito sarà felice di avere delle ammiratrici mentre Lolita lo minaccerà di fare una vera e propria piazzata davanti a tutti. Una vita, trama oggi 9 dicembre 2021: Lolita minaccia Antoñito di fare una piazzata Antoñito scoprirà di avere tante ammiratrici e ne sarà molto contento ed ovviamente continuerà a darsi tutte le arie che si sta dando da quando ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 9 dicembre 2021)avrà una reazione molto forte nei confronti di. LeUnadi oggi, giovedì 9 novembre 2021, ci dicono che la donna non sopporterà più i commenti velenosi dell'ex sarta riguardo il suo matrimonio con Marcos e su Camino ed inveiràdi lei. Nel frattempo, un ladro entrerà nella bottega terrorizzando Lolita, Carmen ementre Alodia avrà paura della nave. Infine, Antoñito sarà felice di avere delle ammiratrici mentre Lolita lo minaccerà di fare una vera e propria piazzata davanti a tutti. Una, trama oggi 92021: Lolita minaccia Antoñito di fare una piazzata Antoñito scoprirà di avere tante ammiratrici e ne sarà molto contento ed ovviamente continuerà a darsi tutte le arie che si sta dando da quando ...

