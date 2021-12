Una Vita, anticipazioni 10 dicembre: Genoveva sconvolta da una misteriosa scatola. Felipe sorprende Liberto (Di giovedì 9 dicembre 2021) Una Vita, anticipazioni 10 dicembre: la prossima puntata si concentrerà sulle vicende di Genoveva e Felipe. Una Vita, anticipazioni 10 dicembre: Genoveva seguita e minacciata Genoveva sta continuando a ricevere minacce ed è stata pedinata da un uomo con il volto coperto. La dark lady è terrorizzata! T Tanto più che nell’appuntamento di domani scoprirà il contenuto di una scatola lasciata fuori dal suo appartamento. Si tratta di ritagli di giornale sull’omicidio di Marcia, di cui lei è responsabile! Evidentemente qualcuno l’ha scoperto e la Salmeròn teme che possa metterla nei guai. Inoltre non sa chi sia la persona misteriosa e questo ovviamente la spaventa ancora di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 9 dicembre 2021) Una10: la prossima puntata si concentrerà sulle vicende di. Una10seguita e minacciatasta continuando a ricevere minacce ed è stata pedinata da un uomo con il volto coperto. La dark lady è terrorizzata! T Tanto più che nell’appuntamento di domani scoprirà il contenuto di unalasciata fuori dal suo appartamento. Si tratta di ritagli di giornale sull’omicidio di Marcia, di cui lei è responsabile! Evidentemente qualcuno l’ha scoperto e la Salmeròn teme che possa metterla nei guai. Inoltre non sa chi sia la personae questo ovviamente la spaventa ancora di ...

