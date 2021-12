Una Vita Anticipazioni 10 dicembre 2021: Liberto smaschera Genoveva, ma Felipe lo zittisce! (Di giovedì 9 dicembre 2021) Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 10 dicembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Liberto decide di raccontare a Felipe tutta la verità su Genoveva ma l'avvocato lo zittisce ribadendo di volerla ignorare piuttosto che rinunciare alla sua felicità. Leggi su comingsoon (Di giovedì 9 dicembre 2021) Vediamo ledella Puntata di Unain onda il 10su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano chedecide di raccontare atutta la verità suma l'avvocato lo zittisce ribadendo di volerla ignorare piuttosto che rinunciare alla sua felicità.

Advertising

RobertoBurioni : Chi presenta dati di neutralizzazione in questo modo dimostra una sola cosa: di non capire assolutamente nulla di v… - emergenzavvf : Tre anni fa la terribile notte di Corinaldo (AN) in cui cinque adolescenti e una giovane madre persero la vita. Il… - Valter10659644 : @felicya999 Io sono e ribadisco sono ora al ristorante ho fatto il vaccino ho il GP e quindi conduco una vita normale.... Problemi??? - BLV3FILTER : @jjk02z Madonna mia questa è una vita di stenti ora magari gli fa pure la canzone per natale. - lyralilith : RT @lightsssup_: benvenut* alla vita di una persona che indossa gli occhiali: -