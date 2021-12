Una Vita anticipazioni 10 dicembre 2021, Genoveva ha paura (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nella puntata di Una Vita trasmessa venerdì 10 dicembre 2021 Genoveva sarà profondamente sconvolta dal ritrovamento della scatola sul pianerottolo del suo appartamento. Dopo qualche attimo di titubanza infatti, decide di aprirla, restando sotto shock per il suo contenuto. Nel frattempo Liberto è deciso più che mai a far sapere al suo amico di sempre, Felipe ,come stanno davvero le cose, ma la reazione di quest’ultimo è davvero inaspettata quanto sconvolgente. Vi ricordiamo che potete seguire questo episodio, oltre che su Canale 5, anche in diretta streaming su Mediaset Infinity sempre alle 14:10. Puntata di Una Vita di venerdì 10 dicembre 2021, il ritrovamento di Genoveva Negli ultimi tempi Genoveva ha la sensazione che qualcuno la ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nella puntata di Unatrasmessa venerdì 10sarà profondamente sconvolta dal ritrovamento della scatola sul pianerottolo del suo appartamento. Dopo qualche attimo di titubanza infatti, decide di aprirla, restando sotto shock per il suo contenuto. Nel frattempo Liberto è deciso più che mai a far sapere al suo amico di sempre, Felipe ,come stanno davvero le cose, ma la reazione di quest’ultimo è davvero inaspettata quanto sconvolgente. Vi ricordiamo che potete seguire questo episodio, oltre che su Canale 5, anche in diretta streaming su Mediaset Infinity sempre alle 14:10. Puntata di Unadi venerdì 10, il ritrovamento diNegli ultimi tempiha la sensazione che qualcuno la ...

