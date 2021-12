Una maglia “…Per la Storia”, ecco l’iniziativa dell’US Avellino 1912 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiL’U.S. Avellino 1912 comunica che, in occasione di Avellino – Vibonese, la squadra indosserà una maglia speciale, recante la torre dell’orologio sullo sfondo, per celebrare l’anniversario della fondazione della società che ricorre il prossimo 12 dicembre 2021. Un’iniziativa ideata e portata avanti insieme all’associazione “…Per la Storia…”. Le divise da gioco verranno indossate dai calcatori soltanto per la gara di domenica prossima. Successivamente verranno messe all’asta 100 magliette con modalità che la suddetta associazione comunicherà in seguito. “Si tratta di un’iniziativa pensata insieme ai tifosi e realizzata in collaborazione con Magma che ne curerà la creazione – ha affermato il notaio Massimo Giordano, presidente ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiL’U.S.comunica che, in occasione di– Vibonese, la squadra indosserà unaspeciale, recante la torre dell’orologio sullo sfondo, per celebrare l’anniversario della fondazione della società che ricorre il prossimo 12 dicembre 2021. Un’iniziativa ideata e portata avanti insieme all’associazione “la…”. Le divise da gioco verranno indossate dai calcatori soltanto per la gara di domenica prossima. Successivamente verranno messe all’asta 100 magliette con modalità che la suddetta associazione comunicherà in seguito. “Si tratta di un’iniziativa pensata insieme ai tifosi e realizzata in collaborazione con Magma che ne curerà la creazione – ha affermato il notaio Massimo Giordano, presidente ...

