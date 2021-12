Un Professore su Rai1 verso il finale di stagione con la verità sul passato di Dante e Anita | trama quinta puntata 9 dicembre

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ladi Unsu, in onda stasera 9, sarà molto movimentata per. Non solo lo vedremo alle prese con segreto che lo lega ad, ma dovrà fare i conti con la fuga di suo figlio Simone. Di seguito le anticipazioni. Ecco la sinossi del primo episodio dellaintitolato Stuart Mill:deve fare i conti con la fuga di Simone. In classe usa un alberello misero per spiegare Stuart Mill e cosa è necessario fare per realizzare se stessi e non buttarsi via. Poi va da Sbarra e gli chiede di lasciare in pace Manuel, ma Sbarra lo caccia in malo modo. La relazione dicon Cecilia si incrina dopo che il figlio di lei, Aureliano, la scopre e ...