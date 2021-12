(Di giovedì 9 dicembre 2021) Unè la nuova fiction di Raiuno con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, per la regia di Alessandro D'Alatri, in onda a partire dall'11 novembre, ogni giovedì, per sei prime serate.La...

Advertising

GassmanGassmann : Un professore, le anticipazioni della quarta puntata: Simone bacia Manuel ?????? - patrochijlles : RT @parideapologist: Un professore, le anticipazioni della quinta puntata: Simone e Manuel limonano pesantemente e poi chiavano pure ?????? #U… - pescio_lino : RT @parideapologist: Un professore, le anticipazioni della quinta puntata: Simone e Manuel limonano pesantemente e poi chiavano pure ?????? #U… - _mariells : ??????ANTICIPAZIONI 'UN PROFESSORE' - - - - - - - - - - - prenderemo un palo dolorosissimo?????? #UnProfessore - AnnaMancini81 : Un professore: anticipazioni, trama e cast della quinta puntata in onda su Rai 1 -

Ultime Notizie dalla rete : professore anticipazioni

Serie TV - Fiction Un: su Rai1 due nuovi episodi della fiction c[...] Giovedì 9 dicembre 2021 torna in televisione la fiction che vede protagonista l'attore rom [...] "È ...Cosa succederà negli episodi di stasera, giovedì 9 dicembre? Unpuntata 9 dicembre 2021: episodi di stasera in tv Nel primo episodio della quinta puntata 'Stuart Mill' Dante ...Alessandro Gassmann continua a vestire i panni del professore di filosofia Dante nell’appuntamento del giovedì in prima serata su Rai1. L’attore è nuovamente il protagonista di Un professore, fiction ...Amici 21: in arrivo due super ospiti e grandissime sorprese per i ragazzi tra maglie sospese e nuove sfide. Scopriamo cosa accadrà domenica 12 dicembre.