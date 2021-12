Un Professore | anticipazioni ultima puntata di giovedì 16 dicembre 2021

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Un- Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi E’ Alessandro D’Alatri a dirigere le sei prime serate di Un, la nuova fiction di Rai 1 ambientata in un liceo romano. Il regista torna a lavorare con Alessandro Gassmann, che aveva diretto ne I Bastardi di Pizzofalcone; dopo la fine di quell’esperienza e dopo l’addio a Il Commissario Ricciardi, D’Alatri attualmente è impegnato a teatro con la commedia Mettici la Mano, firmata (come gli altri prodotti sopracitati) da Maurizio De Giovanni. A seguire ledi tutti gli episodi, aggiornati di volta in volta: ciascuno ha come titolo il nome di un grande filosofo. Unsesta eddi16...