Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 9 dicembre: Patrizio deluso da Clara (Di giovedì 9 dicembre 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”; puntata del 9 dicembre 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40? Patrizio pensa di passare il giorno di Natale con Clara, ma ha fatto male i conti. La ragazza sembra avere altri piani. Il giovane chef di Caffè Vulcano proverà un piccolo dispiacere. In casa Giordano fervono i preparativi per il Natale. Patrizio è convinto Leggi su solodonna (Di giovedì 9 dicembre 2021)“Unal”; puntata del 92021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40?pensa di passare il giorno di Natale con, ma ha fatto male i conti. La ragazza sembra avere altri piani. Il giovane chef di Caffè Vulcano proverà un piccolo dispiacere. In casa Giordano fervono i preparativi per il Natale.è convinto

Advertising

UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di ieri completa di #audiodescrizione e #sottotitoli online per voi come sempre s… - gianna11235 : RT @ardigiorgio: Nella puntata di ieri di un posto al sole la figlia di Angela e Franco diceva di non fare l’albero con le palle di plastic… - ardigiorgio : Nella puntata di ieri di un posto al sole la figlia di Angela e Franco diceva di non fare l’albero con le palle di… - lele_m7 : RT @Wazza_CN: Ci provo: Inter - Manchester United Juve - Salisburgo Milan - Un posto al sole - Alberto200801 : @Wazza_CN Che comunque in queste fredde giornate milanesi un posto al sole non è male -