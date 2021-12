Un anno dopo, il ricordo di Pablito è sempre azzurro (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il 9 dicembre 2020 se ne andava Paolo Rossi. Che oggi rivive nella testimonianza di chi gli ha voluto bene, dalla moglie Federica Cappelletti all'amico fraterno Marco Tardelli. Dal docufilm di Veltroni all'idea di intitolargli l'Olimpico, ecco le tante iniziative che lo omaggiano Leggi su vanityfair (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il 9 dicembre 2020 se ne andava Paolo Rossi. Che oggi rivive nella testimonianza di chi gli ha voluto bene, dalla moglie Federica Cappelletti all'amico fraterno Marco Tardelli. Dal docufilm di Veltroni all'idea di intitolargli l'Olimpico, ecco le tante iniziative che lo omaggiano

FBiasin : Ok, il #Real è più forte e ha vinto meritatamente. Stop. L’#Inter? Non avere #Barella è un problema serio, non ave… - amnestyitalia : Il 1° dicembre 1955, su un autobus di Montgomery, Rosa Parks si rifiutò di alzarsi da un posto riservato ai bianchi… - felicissimasera : @rumba_magica Si... fatto il negozio 2 anni fa. Il prezzo del canone lo prendi in caffè e dopo un anno la macchina è tua - marieta99044909 : RT @Nmarru: Dopo quasi un anno di governo Draghi lo possiamo dire... Conte è un uomo fortunato, arrivato dal nulla, la pandemia gli ha con… - Anna302478978 : RT @modamanager: @Hero9004 @eretico_l @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @SilvioFb66 @Dorayak56884206… -

Ultime Notizie dalla rete : anno dopo Hong Kong. Jimmy Lai e due attivisti condannati per veglia Tiananmen ...per accuse legate alla veglia in ricordo del massacro di Piazza Tiananmen dello scorso anno. Jimmy ... Dopo la pronuncia, la corte si è ritirata e l'udienza aggiornata per 45 minuti. Le pene non sono ...

La classifica dei pandori del supermercato Il dolce di cui tutti un po' sono fan almeno una volta nella vita e, anche dopo, non smettono di ... Forse fuori non nevicherà, forse anche quest'anno non riceverete un regalo azzeccato ma con Il ...

Tiger Woods ritorna un anno dopo l'incidente: giocherà al PNC Championship con il figlio Sky Sport Erica Isotta: «Combatto le disuguaglianze di genere con la letteratura» Unendo queste competenze e attitudini, Erica Isotta, ventinovenne milanese, ha dato vita a Women Plot, una casa editrice nata, appena un anno fa, con l’obiettivo ... sanitario e assistenza psicologica ...

Barcellona, una stella sulla Sagrada Familia Una stella luminosa a dodici punte, bellissima, di vetro e acciaio, del peso di 5,5 tonnellate, è stata posata sulla cima della guglia ...

