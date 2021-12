Uiguri, Congresso Usa approva una legge per punire la Cina (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Congresso Usa ha approvato un testo di legge bipartisan che pone le basi per poter punire la Cina per il trattamento riservato alla minoranza musulmana degli Uiguri nelllo Xinjiang. Un testo simile ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 dicembre 2021) IlUsa hato un testo dibipartisan che pone le basi per poterlaper il trattamento riservato alla minoranza musulmana deglinelllo Xinjiang. Un testo simile ...

