Uiguri, Congresso Usa approva una legge per punire la Cina (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Camera del Congresso americano ha approvato a larghissima maggioranza un testo di legge bipartisan che pone le basi per poter punire la Cina per il trattamento riservato alla minoranza musulmana degli Uiguri nella regione dello Xinjiang. Un testo simile era già stato approvato dal Senato. Nel provvedimento si parla di «campagna brutale di repressione con incarcerazioni di massa, torture e lavori forzati» e si autorizza il Dipartimento di stato a creare una «lista nera» di entità che collaborano col governo cinese alla repressione delle minoranze etniche e religiose. Una normativa che restringe le importazioni di prodotti dallo Xinjiang, per condannare il “lavoro forzato” imposto alla minoranza degli Uiguri in questa regione nel nord-ovest ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Camera delamericano hato a larghissima maggioranza un testo dibipartisan che pone le basi per poterlaper il trattamento riservato alla minoranza musulmana deglinella regione dello Xinjiang. Un testo simile era già statoto dal Senato. Nel provvedimento si parla di «campagna brutale di repressione con incarcerazioni di massa, torture e lavori forzati» e si autorizza il Dipartimento di stato a creare una «lista nera» di entità che collaborano col governo cinese alla repressione delle minoranze etniche e religiose. Una normativa che restringe le importazioni di prodotti dallo Xinjiang, per condannare il “lavoro forzato” imposto alla minoranza degliin questa regione nel nord-ovest ...

