UFFICIALE – Italia Macedonia si giocherà al “Barbera” di Palermo: il comunicato (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ora è UFFICIALE, Italia-Macedonia del Nord si giocherà al Renzo Barbera di Palermo: il comunicato UFFICIALE della FIGC Ripartirà da Palermo la corsa della Nazionale di Roberto Mancini a Qatar 2022. La FIGC ha scelto infatti lo stadio ‘Renzo Barbera’ come teatro della sfida valida per i play off Mondiali tra Italia e Macedonia del Nord in programma giovedì 24 marzo (ore 20.45). Ad annunciarlo è stato il presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Ci siamo confrontati con Roberto Mancini – ha dichiarato – e abbiamo scelto Palermo. Vogliamo costruire, a cominciare da stasera, un evento importante, coinvolgendo la città di Palermo, coinvolgendo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ora èdel Nord sial Renzodi: ildella FIGC Ripartirà dala corsa della Nazionale di Roberto Mancini a Qatar 2022. La FIGC ha scelto infatti lo stadio ‘Renzo’ come teatro della sfida valida per i play off Mondiali tradel Nord in programma giovedì 24 marzo (ore 20.45). Ad annunciarlo è stato il presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Ci siamo confrontati con Roberto Mancini – ha dichiarato – e abbiamo scelto. Vogliamo costruire, a cominciare da stasera, un evento importante, coinvolgendo la città di, coinvolgendo ...

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Italia Gravina: 'Paolo Rossi ci manca tanto. Con la Macedonia a Palermo per evitare ansie, l'Europeo in Italia...' Ufficiale la scelta di Palermo per Italia - Macedonia. 'La scelta è stata condivisa con Mancini ed è stata fatta per evitare ulteriori distrazioni legate all'Europeo. Non vogliamo girare pagina ma ...

Svanisce il sogno, ora è UFFICIALE: si ritira dal calcio Dunque la Juve, altri due scudetti e una finale di Coppa Italia contro il Milan (4-0) decisa da una sua doppietta. Si apre così la lettera con cui l'ex centrale ha annunciato il ritiro dal calcio.

Gravina: "Italia - Macedonia si giocherà a Palermo" Gabriel Gravina ha parlato ai microfoni di Sky Sport mentre si trovava a Zurigo al museo FIFA per ricordare Paolo Rossi. Ecco le sue parole riportate da TMW: "Oggi è una ...

