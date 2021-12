UFFICIALE Benatia si ritira | l’annuncio | «Ho realizzato l’unico sogno che avevo da bambino»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Medhiha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.del ritiro tramite i suoi profili social Attraverso il suo profilo Instagram, Medhiha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. L’ex difensore di Roma e Juventus ha pubblicato una toccata lettera per ufficializzare la sua decisione. LA LETTERA – «Fin da piccoloun solo, diventare un calciatore professionista. Per arrivarci ho dovuto sforzarmi di lavorare sodo, fare sacrifici, ma soprattutto pormi nuovi obiettivi in ogni fase della mia carriera. Grazie a Dio ho avuto la fortuna di diventare un calciatore professionista ma come si dice in questa professione, la parte più difficile non è firmare il primo contratto ma durare nel tempo. Dopo più di 15 anni di “buon e leale servizio” al calcio, avendo giocato ...