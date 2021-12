Ue | raggiunto accordo sul roaming gratuito | estensione fino al 2032 Ora l’approvazione formale dell’europarlamento

(Di giovedì 9 dicembre 2021) È statol’tra le istituzioni Ue per prorogare l’abolizione del, in scadenza il 30 giugno 2022, per 10 anni. In base all’, che fa seguito all’eliminazione dei supplementi per ilnel 2017, i consumatori continueranno a essere in grado di utilizzare i loro telefoni cellulari quando viaggiano all’estero nell’Ue senza costi aggiuntivi oltre a quelli che già pagano a casaal. Inoltre, avrebbero diritto alla stessa qualità e velocità di connessione mobile all’estero come in patria. I fornitori disaranno obbligati a offrire la stessa qualità didi quelli offerti a livello nazionale, se le stesse condizioni sono disponibili sulla rete nel paese di destinazione. A tal fine, gli ...

Advertising

romeoagresti : @mirkonicolino L’accordo non è a un passo, l’accordo è stato raggiunto a ottobre ?? - MattiaGallo17 : RT @ultimenotizie: I cittadini europei potranno continuare a usare i propri cellulari all'estero, all'interno dell'Ue, senza costi aggiunti… - artsleigh : RT @ultimenotizie: I cittadini europei potranno continuare a usare i propri cellulari all'estero, all'interno dell'Ue, senza costi aggiunti… - ultimenotizie : I cittadini europei potranno continuare a usare i propri cellulari all'estero, all'interno dell'Ue, senza costi agg… - ADM_assdemxmi : RT @RedattoreSocial: #Smartworking, @cgilnazionale: positiva la sottoscrizione del Protocollo. Così la segretaria confederale della Cgil, T… -

Ultime Notizie dalla rete : raggiunto accordo

Il Fatto Quotidiano

BRUXELLES - È statonella notte l'politico tra le istituzioni Ue per estendere l'abolizione del roaming a pagamento per altri dieci anni, fino al 2032 . Il nuovo regolamento, in vigore dal 1 luglio 2022,...Roaming, l'Unione Europea estende l'azzeramento dei costi internet per altri dieci anni Il roaming dati internet sarà gratis in Europa per altri dieci anni. É statonella notte l'politico tra le istituzioni dell'Unione Europea per estendere l'abolizione del roaming a pagamento fino al 2032. Il regolamento era stato approvato nel 2015 dopo anni ...Grazie alla crescita del comparto editoriale (che raggiunge ormai i 7 milioni di utenti al mese, certificato Comscore) e allo sviluppo di nuove attività, Delta Pictures si avvia a un 2022 ricco di asp ...Niente roaming in Europa fino al 2032: in tutta l'UE potremo navigare senza costi aggiuntivi a quanto paghiamo in patria ...