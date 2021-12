Advertising

massy978 : «Ue: Meloni, folle mettere al bando vino e #birra» ?? aho, nun famo scherzi! Mo' pure il proibizionismo?! - Quoretorino : RT @SimoneAlliva: Naturalmente niente di tutto questo è vero. Anche se ho appena letto un comunicato di Giorgia Meloni: 'Folle mettere al… - iconanews : Ue: Meloni, folle mettere al bando vino e birra - carmelo49018647 : RT @SimoneAlliva: Naturalmente niente di tutto questo è vero. Anche se ho appena letto un comunicato di Giorgia Meloni: 'Folle mettere al… - Bisont19 : RT @SimoneAlliva: Naturalmente niente di tutto questo è vero. Anche se ho appena letto un comunicato di Giorgia Meloni: 'Folle mettere al… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni folle

Agenzia ANSA

... la Ue torna con una scelta altrettanto: mettere al bando vino e birra, infliggendo l'... Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia. . 9 dicembre 2021... si sono già spesi esponenti di primo piano come Giorgia, presidente di Fdi, e Giuseppe ... che fu salutata con giubilo da Matteo Salvini: "Oggi si elimina unobbligo voluto da Pd e ..."Dopo la folle proposta di allungare il vino con l'acqua, la Ue torna con una scelta altrettanto folle: mettere al bando vino e birra, infliggendo l'ennesimo colpo a una eccellenza italiana. (ANSA) ...Il presidente grillino torna alla festa dei giovani di FdI e apre a un quirinabile di destra, ma "di alto profilo morale". Chiarisce che non firmerà la petizione per il presidenzialismo ma per il rest ...