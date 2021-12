Udinese-Milan, Pioli in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo la sconfitta contro il Liverpool e l’eliminazione dall’Europa, il Milan si rituffa in campionato con l’obiettivo di difendere il primo posto in classifica. C’è l’Udinese sul cammino dei rossoneri nel match di sabato sera (20:45) alla Dacia Arena. Stefano Pioli terrà la conferenza stampa di presentazione del match alle 14:00 di venerdì 10 dicembre. Potrete seguire la conferenza stampa sul canale tematico della società rossonera, oltre che sui canali social e su Sky Sport e Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo la sconfitta contro il Liverpool e l’eliminazione dall’Europa, ilsi rituffa in campionato con l’obiettivo di difendere il primo posto in classifica. C’è l’sul cammino dei rossoneri nel match di sabato sera (20:45) alla Dacia Arena. Stefanoterrà ladi presentazione del match alle 14:00 di venerdì 10 dicembre. Potrete seguire lasul canale tematico della società rossonera, oltre che sui canali social e su Sky Sport e Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata in tempo reale. SportFace.

