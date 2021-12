Udinese-Milan (11 dicembre ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 9 dicembre 2021) In piena emergenza il Milan ha vinto la seconda gara consecutiva in campionato, battendo 2-0 la Salernitana con i gol di Kessié e Saelemaekers, e continuando la corsa di vertice con il primo posto solitario davanti a Napoli e Inter, ora i rossoneri possono concentrarsi solo sulla serie A visto che la sconfitta contro il InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 9 dicembre 2021) In piena emergenza ilha vinto la seconda gara consecutiva in campionato, battendo 2-0 la Salernitana con i gol di Kessié e Saelemaekers, e continuando la corsa di vertice con il primo posto solitario davanti a Napoli e Inter, ora i rossoneri possono concentrarsi solo sulla serie A visto che la sconfitta contro il InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

MCriscitiello : Udinese, summit in corso in sede con Gino Pozzo. Ipotesi Cioffi (vice Gotti) in panchina. Da capire se solo per la… - infobetting : Udinese-Milan (11 dicembre ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - PepoTwitte : @AndreCardi @mastelli93 @Enzobruno9 @MMoretti24 @AssetAsteria @Napolitanto @realpeppons @MdEroi #PronoTwitter11 Gen… - HyboriaLeague : @AndreCardi @mastelli93 @Enzobruno9 @MMoretti24 @AssetAsteria @Napolitanto @realpeppons @MdEroi #PronoTwitter11 G… - milanino48 : 'Udinese - Milan è una partita molto semplice. 22 giocatori rincorrono un pallone e alla fine segna Rodrigo Becao' -