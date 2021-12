Udinese, contro il Milan c’è Cioffi ma i friulani studiano due piste (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’Udinese ha scelto Cioffi come allenatore ad interim per la sfida contro il Milan ma valuta le alternative: da Stankovic a Jemez L’Udinese ha scelto il post Gotti e come comunicato ieri sarà Cioffi, il vice, ad interim a guidare i bianconeri contro il Milan. Una scelta temporanea e che potrebbe essere stravolta già dopo il weekend. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i friulani starebbero valutando una doppia pista per il post Gotti. L’idea sarebbe quella di Stankovic, accostato in questi giorni anche alla Sampdoria, e Paco Jemez, ultima esperienza nella Liga e ora fermo da un anno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’ha sceltocome allenatore ad interim per la sfidailma valuta le alternative: da Stankovic a Jemez L’ha scelto il post Gotti e come comunicato ieri sarà, il vice, ad interim a guidare i bianconeriil. Una scelta temporanea e che potrebbe essere stravolta già dopo il weekend. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, istarebbero valutando una doppia pista per il post Gotti. L’idea sarebbe quella di Stankovic, accostato in questi giorni anche alla Sampdoria, e Paco Jemez, ultima esperienza nella Liga e ora fermo da un anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

