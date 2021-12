Ucraina, Putin al contrattacco: «Quello nel Donbass è un genocidio». Biden: «Sì a Kiev nella Nato» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Vladimir Putin parla di «genocidio» riferendosi alla situazione nel Donbass, regione nell’Est dell’Ucraina al centro di tensioni tra Mosca e Kiev. Il presidente russo lo ha detto nel corso un incontro del Consiglio del Cremlino per lo sviluppo della società civile e dei diritti umani, citato dalla Tass. Parlando con il direttore dell’agenzia di stampa Rossiya Segodnya, Kirill Vyshinsky, Putin ha detto: «Sia tu che io sappiamo ciò che sta accadendo in Donbass. Sembra un genocidio». Le parole di Putin arrivano dopo il vertice del 7 dicembre sull’Ucraina con il presidente statunitense Joe Biden, che ieri ha minacciato «sanzioni mai viste» a Mosca nel caso di un attacco russo all’Ucraina. ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 dicembre 2021) Vladimirparla di «» riferendosi alla situazione nel, regione nell’Est dell’al centro di tensioni tra Mosca e. Il presidente russo lo ha detto nel corso un incontro del Consiglio del Cremlino per lo sviluppo della società civile e dei diritti umani, citato dalla Tass. Parlando con il direttore dell’agenzia di stampa Rossiya Segodnya, Kirill Vyshinsky,ha detto: «Sia tu che io sappiamo ciò che sta accadendo in. Sembra un». Le parole diarrivano dopo il vertice del 7 dicembre sull’con il presidente statunitense Joe, che ieri ha minacciato «sanzioni mai viste» a Mosca nel caso di un attacco russo all’. ...

