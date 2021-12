Tv | il matrimonio della super coppia Vip aveva fatto sognare tutti | ora le loro strade si dividono

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Stanno volando gli stracci tra Maurizio Battista e Alessandra Moretti. Ilè arrivato al capolinea, nonostante i tentativi di cercare di salvarlo. La prima crisi nel 2018, poi la fine. Maurizio Battista ha scritto un messaggio per la figlia Anna, di 5 anni, a cui è arrivata una replica furiosa da parte di Alessandra Moretti. Le parole di Maurizio Battista Queste le parole di Maurizio Battista attraverso i social: "Cara Anna, a volte nella vita capita che due persone non si capiscano più, che ilsentimento svanisca lentamente e che, non riuscendo in alcun modo a ritrovarsi, decidano di allontanarsi l'uno dall'altra. La mia strada e quellamamma si divideranno, ma io terrò sempre te al centro del mio mondo, preservandoti e sostenendoti. Ogni giorno continuerò a ricordarti di andare ...