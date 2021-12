Tutti i film di Lina Wertmüller per cui non la dimenticheremo mai (Di giovedì 9 dicembre 2021) È morta Lina Wertmüller, una delle più grandi registe italiane, paladina di genere anche d’esportazione. È stata infatti la prima donna nella storia ad essere candidata all'Oscar come migliore regista, e nel 2020 l’Academy le aveva conferito il premio Oscar onorario. Non per niente, è punto di riferimento per molte registe, da Jane Campion a Isabella Rossellini. Nata il 14 agosto 1928, all’anagrafe Arcangela Felice Assunta Wertmuller von Elgg Spanol von Braueich, la regista che ha fatto la storia della commedia italiana, si è spenta a casa a Roma nella notte tra l’8 e il 9 dicembre, a 93 anni. Si iscrive a diciassette anni all'accademia teatrale diretta da Pietro Sharoff, e proprio in ambito teatrale comincia una lunga gavetta, arrivando a collaborare con registi teatrali, del calibro di Guido Salvini, Giorgio De Lullo e Garinei e Giovannini. Lavora ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 9 dicembre 2021) È morta, una delle più grandi registe italiane, paladina di genere anche d’esportazione. È stata infatti la prima donna nella storia ad essere candidata all'Oscar come migliore regista, e nel 2020 l’Academy le aveva conferito il premio Oscar onorario. Non per niente, è punto di riferimento per molte registe, da Jane Campion a Isabella Rossellini. Nata il 14 agosto 1928, all’anagrafe Arcangela Felice Assunta Wertmuller von Elgg Spanol von Braueich, la regista che ha fatto la storia della commedia italiana, si è spenta a casa a Roma nella notte tra l’8 e il 9 dicembre, a 93 anni. Si iscrive a diciassette anni all'accademia teatrale diretta da Pietro Sharoff, e proprio in ambito teatrale comincia una lunga gavetta, arrivando a collaborare con registi teatrali, del calibro di Guido Salvini, Giorgio De Lullo e Garinei e Giovannini. Lavora ...

WarnerBrosIta : Esattamente 20 anni fa il maghetto più amato di tutti i tempi arrivava sul grande schermo ??! Qual è il primo film d… - elizaa_miyamizu : rega ma voi lo avete un comfort film? chiedo per un amico, assolutamente non perché io sia effettivamente qui a gua… - bie_aurora_ : RT @scarasbratti: Meriterei un oscar alla carriera per tutti i film mentali che mi faccio - Raffy_9394 : RT @scarasbratti: Meriterei un oscar alla carriera per tutti i film mentali che mi faccio - ndinone : @TeresaBellanova La Wertmuller il talento lo avevate lo ha dimostrato in tutti i suoi film. Tu invece non ne hai e… -