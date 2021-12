Turismo Organizzato fermo da 2 anni | subito interventi mirati

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non si può attendere un minuto di più”. E' il grido d'allarme lanciato dal comparto del, “l'unico a essere rimastodurante tutta la pandemia”. In pratica, quasi dueche stanno impattando in modo drammatico sulla vita di imprese e lavoratori di un settore dell'economia che fatturava 13,3 miliardi nel 2019, che ha visto un crollo a circa 3 miliardi nel 2020 e chiuderà il 2021 in una situazione ancora peggiore, probabilmente intorno ai 2,5 miliardi di ricavi, con una riduzione superiore all'80%. Andando più nel dettaglio, i viaggi degli italiani verso l'estero fanno segnare nel 2021 una flessione del 92% a causa della chiusura di quasi tutte le mete extra Ue, mentre il business travel ha perso tre quarti del suo giro d'affari e il settore eventi registra un tonfo dell'80%. ...