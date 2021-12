Trento-Sada Cruzeiro oggi | orario | canale tv | programma | streaming Mondiale per club volley

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Venerdì 10 dicembre (alle ore 00.30 italiane) prosegue l’avventura dinelper2021 dimaschile. I dolomitici scenderanno in campo a Betim (Brasile) per disputare il secondo incontro della fase a gironi in questa rassegna iridata. I vice campioni d’Europa, che al debutto hanno regolato gli iraniani del Sirjan Foolad, se la dovranno vedere contro i quotati brasiliani del. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti vanno a caccia del primo posto nel raggruppamento in modo da avere un accoppiamento sulla carta più favorevole in semifinale. Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Matey Kaziyski il consueto tridente offensivo a “tre schiacciatori”, con l’opposto puro Giulio Pinali pronto a subentrare. L’avversario va preso con le pinze e temuto, ha grande ...

...è giocata la prima sfida del girone che ha visto ilCruzeiro, squadra padrona di casa, battere 3 - 0 proprio gli iraniani del Foolad Sirjan. Dunque vincendo oggi con qualsiasi punteggio...LA DIRETTA LIVE DI- FOOLAD Mondiale per club 2021, Civitanova edanno l'assalto al ...al trofeo di cui è detentrice (vittoria nel 2019 in finale per 3 - 1 contro i brasiliani del...La vittoria centrata oggi al Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim infatti vale il primo posto della Pool B, in condominio con il Sada Cruzeiro. La sfida con i brasiliani di venerdì sara ...Missione compiuta per l'Itas Trentino che vince al debutto del Mondiale per Club 3-0 la sfida con gli iraniani del Foolad Sirjan, campioni d'Asia, e conquista già l'accesso alle semifinali del torneo ...