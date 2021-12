Trento-Sada Cruzeiro oggi: orario, canale tv, programma, streaming Mondiale per club volley (Di giovedì 9 dicembre 2021) Venerdì 10 dicembre (alle ore 00.30 italiane) prosegue l’avventura di Trento nel Mondiale per club 2021 di volley maschile. I dolomitici scenderanno in campo a Betim (Brasile) per disputare il secondo incontro della fase a gironi in questa rassegna iridata. I vice campioni d’Europa, che al debutto hanno regolato gli iraniani del Sirjan Foolad, se la dovranno vedere contro i quotati brasiliani del Sada Cruzeiro. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti vanno a caccia del primo posto nel raggruppamento in modo da avere un accoppiamento sulla carta più favorevole in semifinale. LA DIRETTA LIVE DI Trento-Sada Cruzeiro LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-TAUBATE’ Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Matey Kaziyski il consueto tridente offensivo a ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) Venerdì 10 dicembre (alle ore 00.30 italiane) prosegue l’avventura dinelper2021 dimaschile. I dolomitici scenderanno in campo a Betim (Brasile) per disputare il secondo incontro della fase a gironi in questa rassegna iridata. I vice campioni d’Europa, che al debutto hanno regolato gli iraniani del Sirjan Foolad, se la dovranno vedere contro i quotati brasiliani del. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti vanno a caccia del primo posto nel raggruppamento in modo da avere un accoppiamento sulla carta più favorevole in semifinale. LA DIRETTA LIVE DILA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-TAUBATE’ Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Matey Kaziyski il consueto tridente offensivo a ...

Advertising

vitasportivait : ?? #Volley | #Betim2021 Vittoria all'esordio per Trento ???? Nel primo match del Mondiale per Club superati per 3-0… - infoitsport : Volley, Trento-Sada Cruzeiro in tv stanotte: orario e diretta streaming Mondiale per Club 2021 -