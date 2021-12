Tre manifesti a Ebbing – Missouri | Zelig o L’amore davvero? La tv del 9 dicembre

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Per la prima serata in tv, giovedì 9su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Un professore”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Stuart Mill” e “Schopenhauer”. Nel primo, Dante deve fare i conti con la fuga di Simone. In classe usa un alberello stento per spiegare Stuart Mill e cosa è necessario fare per realizzare se stessi e non buttarsi via. Poi va da Sbarra e gli chiede di lasciare in pace Manuel, ma Sbarra lo caccia in malo modo… Nel secondo, il segreto che angustia Dante non lo rende sereno e disponibile e per questo reagisce male con Anita. Intanto in classe tiene una lezione su Schopenhauer e il pessimismo, per spingere i suoi alunni a reagire al dolore. Mentre Sbarra affida a Manuel una pistola, con cui dovrà minacciare un suo creditore, Simone decide di organizzare per il suo compleanno una festa clandestina a scuola… RaiDue alle 21.20 ...