Tragico lutto nel mondo del cinema italiano | è morta Lina Wertmuller | aveva 93 anni

(Di giovedì 9 dicembre 2021)neldel: all’età di 93la mitica, grandissima e stimata regista. Una vera e propria spiacevolissima notizia, quella che stiamo per darvi. E che, senza alcun dubbio, rattristerà non pochi di voi. All’età di 93, si è spenta la mitica! A darne L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : Regina Elisabetta, il tragico lutto che ha sconvolto Buckingham Palace: lacrime a corte - zazoomblog : Regina Elisabetta il tragico lutto che ha sconvolto Buckingham Palace: lacrime a corte - #Regina #Elisabetta… - infoitcultura : Ancora un tragico lutto per la Regina Elisabetta: addio a Fortune Fitzroy - zazoomblog : Ancora un tragico lutto per la Regina Elisabetta: addio a Fortune Fitzroy - #Ancora #tragico #lutto #Regina - infoitcultura : Stefania Orlando, il tragico lutto che l’ha devastata: “Scomparsa dopo una malattia” -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico lutto

SoloGossip.it

Scopriamo cosa c'è da sapere sulla modella e sulla sua vita privata, passando per ilgesto ... Ilha profondamente segnato Shapiro, che per anni ha vissuto una profonda depressione dopo il ......delcittadino da parte del sindaco, Carlo Chiuri. 'Un angelo di appena 8 mesi è stato strappato alla vita e all'amore dei suoi genitori da una tragica fatalità - ha detto - . Ilevento ...I due hanno avuto insieme una figlia, Malindi Michelle (nata nel 1978), e il 3 novembre 1992 la loro unione è stata tragicamente interrotta dal suicidio della stessa Carreri, che si è tolta la vita ...La cantante 23enne Skilyr Hicks trovata morta in casa di un suo amico: a nulla sono serviti i tentativi dei sanitari intervenuti ...