Traffico Roma del 09-12-2021 ore 19 | 30

(Di giovedì 9 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione complicata la situazione sul raccordo in questo momento per un incidente all’altezza dellanina in carreggiata esterna che provoca code a partire dalla Laura disagi anche in interna trachea si è Settebagni sul tratto Urbano della A24 prudenza per un incidente tra la tangenziale e via Fiorentini Verso il raccordo qui segnalato un tamponamento in galleria tangenzialesostenuto Come di consueto in queste ore su viale Castrense nelle due direzioni e tra Corso di Francia & via Salaria unicamente verso San Giovanni coda in via di smaltimento su via Flaminia Nuova però si rallenta uscendo datra Corso di Francia & via di Grottarossa nel quartiere Collatinorallentato su viale della Venezia Giulia per un incidente avvenuto in ...