«Tra le gambe hai quella cosa»: bagno delle ragazze vietato a una studentessa trans. La preside: «Cerca visibilità» (Di giovedì 9 dicembre 2021) «Tu tra le gambe hai quella cosa». Così le è stato detto per impedirle di entrare nei bagni delle ragazze. Gabriella è una studentessa trans di Palermo, che dopo un diverbio con il bidello sta ora pensando di lasciare la scuola professionale per parrucchieri che frequenta. «Non mi sento a mio agio, non mi trattano per quello che sono: una ragazza». Gabriella, 18 anni, ha cominciato il suo percorso di transizione tre anni fa, ed è prossima all’operazione definitiva. Per un periodo aveva anche lasciato la scuola, per affrontare con i genitori l’inizio del suo percorso. Lo spiacevole episodio con il bidello è avvenuto pochi giorni dopo il suo rientro con il nuovo aspetto. La dirigente dell’istituto, però, non le ha mostrato solidarietà per l’accaduto. ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 dicembre 2021) «Tu tra lehai». Così le è stato detto per impedirle di entrare nei bagni. Gabriella è unadi Palermo, che dopo un diverbio con il bidello sta ora pensando di lasciare la scuola professionale per parrucchieri che frequenta. «Non mi sento a mio agio, non mi trattano per quello che sono: una ragazza». Gabriella, 18 anni, ha cominciato il suo percorso diizione tre anni fa, ed è prossima all’operazione definitiva. Per un periodo aveva anche lasciato la scuola, per affrontare con i genitori l’inizio del suo percorso. Lo spiacevole episodio con il bidello è avvenuto pochi giorni dopo il suo rientro con il nuovo aspetto. La dirigente dell’istituto, però, non le ha mostrato solidarietà per l’accaduto. ...

