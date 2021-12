Tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò amicizia finita: cancellano le foto insieme (Di giovedì 9 dicembre 2021) Rosalinda Cannavò e Dayane Mello hanno litigato di nuovo, non sono più amiche? Il loro infinito tira e molla questa volta sorprende perché le due ex gieffine hanno smesso di seguirsi su Instagram dopo l’eliminazione della Mello dal reality show la Fazenda. Davvero strano considerando che Adua Del Vesco era scesa in campo per difenderla dalle presunte molestie del cantante Nego Do Borel. Forse è stata proprio la difesa dell’attrice siciliana a infastidire Dayane? E’ stata la modella e showgirl brasiliana a smettere di seguire per prima l’altra, l’ha fatto subito, forse non hanno nemmeno avuto il tempo di parlarsi, di chiarire, di litigare. In tutta risposta Rosalinda Cannavò ha fatto lo stesso, ha tolto il “segui” alla sua ex amica. Non è tutto perché ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 9 dicembre 2021)hanno litigato di nuovo, non sono più amiche? Il loro infinito tira e molla questa volta sorprende perché le due ex gieffine hanno smesso di seguirsi su Instagram dopo l’eliminazione delladal reality show la Fazenda. Davvero strano considerando che Adua Del Vesco era scesa in campo per difenderla dalle presunte molestie del cantante Nego Do Borel. Forse è stata proprio la difesa dell’attrice siciliana a infastidire? E’ stata la modella e showgirl brasiliana a smettere di seguire per prima l’altra, l’ha fatto subito, forse non hanno nemmeno avuto il tempo di parlarsi, di chiarire, di litigare. In tutta rispostaha fatto lo stesso, ha tolto il “segui” alla sua ex amica. Non è tutto perché ...

bagnotrash : @devotoaltrash presto sarò nella mia cancelled era amandole tutte e non prendendo una posizione tra una o l'altra,… - ImperioDM1 : A me fa così male pensare che Dayane abbia potuto vedere le storie e i post in cui la si giudicava come madre,in cu… - OKalitera : Soleil è una ragazzina viziata e maleducata. Un’arrogante che spera con due frasette in croce di essere ribattezzat… - Mestanaccount1 : Voleva essere un mix tra Dayane e Tommaso ma non lo è - Here88I : @lilkro__ ??avrei preferito non avere ragione. Spero con tutto il cuore che si possa risolvere tutto per il meglio??… -