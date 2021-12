Tour de France 2021 | multata la ragazza che fece cadere il gruppo col cartellone “Forza Nonni”

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Si conclude la celebre vicenda “Allez Opi-Omi”. La, che con il suoaveva fattoquasi tutto ildurante la prima tappa delde, è stata sanzionata in via definitiva con una multa di 1200 euro. Questo è il provvedimento emanato dal tribunale di Brest. La 31enne, che in quell’occasione si trovava a bordo strada con unapportante quella scritta (traducibile con “”, in un misto trase e tedesco), dovrà versare la cifra simbolica all’Unione Nazionale Ciclisti Professionisti. Il gesto poteva costarle caro, anche perché in seguito a quella caduta alcuni atleti sono finiti in ospedale. L’accusa, durante il processo tenutosi lo scorso 14 ...