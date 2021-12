Tottenham-Rennes rinviata | come funziona con le scommesse? Cosa dice il regolamento dei book

(Di giovedì 9 dicembre 2021)spesso accade dallo scoppio della pademia, a causa dei casi di Covid che hanno colpito lo spogliatoio di Conte. La partita, decisiva per le sorti degli Spurs in Conference League, non si giocherà stasera alle 21:00previsto e apre anche nuovi scenari nel mondo dellesuccede per gli scommettitori?di regola, se la partita sarà recuperata entro 72 ore, tutto resterà invariato. Se si recupera invece oltre i tre giorni, la quota sarà annullata e, qualora sia inserita all’interno di una multipla, è nulla. SportFace.

La variante Omicron sta travolgendo la Gran Bretagna - ieri 51.342 nuovi contagi e 161 decessi - e anche il calcio inglese è tornato a vivere giornate d'incubo:di Conference League è stata rinviata e dopo l'escalation del focolaio scoppiato a inizio settimana nel club londinese, con una ventina di positività. Gli otto giocatori che non si ...Federica Pellegrini: "Mi chiamavano mangiauomini"/ "Se sei una vincente te la tiri" Non mancano le polemiche sul rinvio del match di questa sera tra, valido per la Conference ...(ANSA) – ROMA, 09 DIC – La Uefa ha confermato che la partita di Conference league del Tottenham con il Rennes prevista oggi è stata sospesa dopo un focolaio di coronavirus tra gli Spurs.Tottenham-Rennes rinviata, come funziona con le scommesse: cosa dice il regolamento dei bookmakers, quando sarà giocata la partita per la quota ...