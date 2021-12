Tottenham-Rennes Conference League | 9 dicembre ore 21 | 00 | partita rinviata per casi di COVID-19 tra gli Spurs

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilal momento dei sorteggi era favorito per la vittoria dellama in autunno ha fatto di tutto per complicarsi la vita. Cambio in panchina, espulsioni, risultati deludenti e la chicca, in negativo naturalmente, della storica sconfitta contro il Mura che ha precluso agliil primo posto. La gara contro il InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA CONFERENCE LEAGUE, RINVIATA TOTTENHAM-RENNES OTTO POSITIVI AL COVID-19 NEL GRUPPO DEGLI INGLESI #SkyUECL… - DiMarzio : #ConferenceLeague | Rinviata la gara del #Tottenham contro il #Rennes - SkySport : Rinviata #TottenhamRennes: tredici positivi tra gli Spurs. Le news #SkyUECL - HyboriaLeague : RT @capuanogio: Antonio #Conte sulla prima del #Mirror: 'Ho paura'. Il match tra #Tottenham e #Rennes cancellato dalla #Uefa causa #Covid h… - sportal_it : Rinvio Tottenham-Rennes, dura presa di posizione dei francesi -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Rennes

PRONOSTICOAlla sfida al vertice del girone G, gli Spurs si giocano il tutto per tutto contro la capolista francese, questa già sicura dell'accesso agli ottavi di finale. Per Conte ...Alla fine è arrivato il rinvio per la partita di oggi tra, valida per il gruppo G di Conference League: la causa sono i casi di positività al Covid registrati nella squadra di Antonio Conte, che si si era detto molto spaventato dalla ...Alla fine è arrivato il rinvio per la partita di oggi tra Tottenham e Rennes, valida per il gruppo G di Conference League: la causa sono i casi di positività al Covid registrati nella squadra di Anton ...Causa un focolaio Covid di dimensioni importanti, il Tottenham ha ottenuto il rinvio della sfida, valida per la sesta giornata della fase a gironi di Conference League, contro il Rennes. Dopo il duro ...