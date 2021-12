Torrone a dieta? Ecco quanto mangiarne per non ingrassare

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Torrone dieta

Il Messaggero

? Sì, anche chi sta cercando di perdere peso può concedersi un morso di questo buonissimo dolce natalizio. Ovviamente, come sempre, a fare la differenza sono le quantità. Esistono ...Ilè tra i tuoi dolci preferiti? Scopri quanto mangiarne se sei ae quando, invece, andrebbe proprio evitato per la ...Torrone a dieta? Sì, anche chi sta cercando di perdere peso può concedersi un morso di questo buonissimo dolce natalizio. Ovviamente, come sempre, a fare la differenza sono ...Ancora pochi giorni e, nelle case degli italiani, prenderà il via la tradizionale maratona gastronomica delle feste. Antipasti come se piovesse, tortellini, lasagne, fritture di ogni tipo ...