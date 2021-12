Toronto offerta mostruosa ad Insigne: la rivelazione di AS (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Toronto fa un’offerta clamorosa per Lorenzo Insigne, il club della MLS offre 15 milioni di euro netti a stagione. Insomma una cifra davvero enorme per il calciatore del Napoli che in Canada diventerebbe una autentica superstar, come accadde anche per Giovinco. Il Toronto milita in MLS ed è pronto a fare follie per Insigne. Fino ad ora l’agente del giocatore ha sempre smentito un’offerta del Toronto per Insigne, ma le notizie cominciano a diventare sempre più insistenti. Insigne piace pure all’Inter e la sua volontà sarebbe quella di restare al Napoli, dove però avrebbe un ingaggio nettamente inferiore. De Laurentiis vuole abbassare il tetto di ingaggi ed Insigne per restare vuole almeno che sia confermato il suo ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilfa un’clamorosa per Lorenzo, il club della MLS offre 15 milioni di euro netti a stagione. Insomma una cifra davvero enorme per il calciatore del Napoli che in Canada diventerebbe una autentica superstar, come accadde anche per Giovinco. Ilmilita in MLS ed è pronto a fare follie per. Fino ad ora l’agente del giocatore ha sempre smentito un’delper, ma le notizie cominciano a diventare sempre più insistenti.piace pure all’Inter e la sua volontà sarebbe quella di restare al Napoli, dove però avrebbe un ingaggio nettamente inferiore. De Laurentiis vuole abbassare il tetto di ingaggi edper restare vuole almeno che sia confermato il suo ...

